Ильхам Алиев в Мюнхене: политика без недосказанностей

Развернутым и предельно ясным изложением позиции Баку по актуальной международной повестке обозначилась поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Уже, можно сказать, на старте своего визита глава государства дал насыщенные смысловыми акцентами интервью: одно - азербайджанским телеканалам, второе - телеканалу France 24. Фактически эти интервью следовало бы рассматривать как смысловой каркас всего визита. В них были зафиксированы подходы Азербайджана к процессу нормализации с Арменией, условиям заключения мирного договора и временным ориентирам его подписания, охарактеризованы новые параметры стратегического партнерства с США, даны оценки визиту вице-президента Джей Ди Вэнса, перспективам оборонного сотрудничества с США и проекту TRIPP. Кроме того, подробно разъяснена позиция Баку по судебному процессу над главарями бывшего сепаратистского режима, а также изложена логика и предыстория сложных, но поддающихся перезапуску отношений с Францией. Именно в таком формате азербайджанская внешнеполитическая линия прозвучала наиболее концентрированно и недвусмысленно, очевидно, задавая контекст всем последующим встречам и контактам в Мюнхене.

В беседе с азербайджанскими СМИ Ильхам Алиев сразу обозначил принципиальный момент, придающий его участию в Мюнхенской конференции особое значение. «Впервые я принимаю участие в данном мероприятии уже в качестве главы государства, добившегося мира», - заявил он. Именно этот факт во многом определяет содержание посланий Азербайджана. Эти послания традиционно открыты и ясны: сотрудничество, мир, партнерство, а также растущая роль страны в вопросах безопасности, экономики, энергетики, транспорта, связности и искусственного интеллекта. Ильхам Алиев прямо связал азербайджанскую повестку с тем, что сегодня формирует основу мировой политики, подчеркнув, что Баку не отстает от глобальных процессов и участвует в них на равных.

Ключевым блоком заявлений стала тема нормализации отношений с Арменией. Отвечая на вопрос о перспективах подписания мирного договора, Президент Азербайджана предельно четко очертил условия Баку: «Вы знаете, что это не зависит от нас. Наша позиция на протяжении многих лет доводилась до армянской стороны: в Конституцию Армении должны быть внесены необходимые изменения. Как только эти изменения будут внесены, на следующий же день мы можем подписать мирный договор». При этом, по его оценке, мир уже достигнут де-факто. Договоренности, достигнутые на Вашингтонском саммите, подписание Совместной декларации и парафирование мирного договора означают установление мира в практическом измерении, тогда как формальная сторона вопроса сегодня целиком зависит от Еревана.

Эта же мысль была развита и в интервью France 24, где Ильхам Алиев подробно остановился на результатах трехстороннего саммита в Белом доме с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что подписание исторического документа в присутствии американского лидера означает завершение конфликта и начало периода мира. «С тех пор прошло более шести месяцев, и на границе с Арменией ситуация очень спокойная. Больше нет перестрелок, нет жертв, нет раненых», - отметил азербайджанский лидер. Он напомнил, что Азербайджан в одностороннем порядке снял ограничения на транзит товаров в Армению и начал поставки критически важных нефтепродуктов, что фактически ознаменовало начало торговых отношений. По его словам, процесс нормализации уже идет, а юридические формальности остаются последним этапом, который может быть завершен в этом году при условии изменения армянской конституции. На прямой вопрос, возможно ли это в текущем году, Ильхам Алиев ответил без колебаний: «Безусловно».

В том же интервью был подробно разобран вопрос о так называемой «красной черте» для Азербайджана. Президент напомнил, что армянская конституция, принятая во времена оккупации азербайджанских территорий, содержит ссылку на Декларацию независимости Армении с положением о т.н. «объединении» «Нагорного Карабаха» и Армении. «Так что это территориальная претензия к Азербайджану», - подчеркнул он, добавив, что эта позиция Баку остается неизменной.

Отдельное внимание в интервью France 24 было уделено отношениям с Соединенными Штатами и визиту вице-президента США Джей Ди Вэнса в Баку. Ильхам Алиев охарактеризовал этот визит как чрезвычайно важный, отметив, что сам факт приезда вице-президента США имеет большое значение для любой страны. В данном случае он ознаменовался подписанием Хартии о стратегическом партнерстве между правительствами США и Азербайджана. «Таким образом, мы стали официальным стратегическим партнером самой могущественной страны мира и считаем это большим успехом для нашей страны», - заявил Президент. Он обратил внимание на то, что Хартия охватывает широкий круг направлений: энергетику, связность, искусственный интеллект, инвестиции, торговлю и оборонное сотрудничество, при этом сняты все ограничения на поставки вооружений в Азербайджан.

В этом контексте была затронута и тема проекта TRIPP - «Маршрута Трампа для международного мира и процветания», который предполагает автомобильное и железнодорожное сообщение через территорию Армении, для соединения основной части Азербайджана с его эксклавом Нахчыван. Ильхам Алиев выразил уверенность в реализации проекта, подчеркнув решающую роль США в этом процессе.

Резонансной частью интервью стали ответы на вопросы о судебном процессе над лидерами действовавшего в Карабахе армянского сепаратистского режима. Глава государства подтвердил, что этот вопрос поднимался во время встречи с вице-президентом США, и он изложил позицию Азербайджана - на этом обсуждение было завершено. Президент подчеркнул, что речь идет о лицах, которые на протяжении многих лет были вдохновителями военных преступлений против азербайджанцев и Азербайджана, незаконно действовали на территории суверенного государства и были привлечены к ответственности. Он особо отметил прозрачность судебного процесса, наличие адвокатов и доказанность преступлений. На вопрос о возможном помиловании Ильхам Алиев ответил жестко, приведя сравнение с Нюрнбергским процессом: «Представьте себе Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны, и через два месяца после того, как всех этих нацистских лидеров приговаривают к смертной казни, кто-то приходит и просит освободить их». На уточнение, считает ли он эти военные преступления сопоставимыми, Президент ответил: «Да, абсолютно верно. Даже хуже, гораздо хуже».

Тема гуманитарных последствий конфликта также была затронута без смягчения формулировок. «Мы предложили всем армянам, проживавшим в Карабахе, подать заявление на получение гражданства Азербайджана или разрешения на работу. У нас было несколько раундов взаимодействия с представителями карабахских армян, но они предпочли выбрать отъезд в Армению», - констатировал азербайджанский лидер. При этом он указал на сотни тысяч азербайджанцев, депортированных с территории современной Армении, подчеркнув принцип взаимности в вопросе права на возвращение. «У нас есть сотни тысяч азербайджанцев, которые были депортированы с территории современной Армении и подверглись этнической чистке, но армянское правительство никогда не выдвигало каких-либо предложений об их возвращении. Я думаю, что мы должны рассматривать этот вопрос с точки зрения взаимности. Право на возвращение является универсальным правом, и, конечно, Азербайджан обязательно будет соблюдать это право, если мы получим соответствующее обращение. Но в то же время, учитывая, что мы 30 лет воевали с Арменией и 30 лет они оккупировали нашу территорию, мы ожидаем аналогичного отношения к сотням тысяч азербайджанцев, которых мы называем западными азербайджанцами, и предоставления им возможности вернуться на территорию нынешней Армении», - указал Президент.

Значительный фрагмент интервью был посвящен отношениям с Францией. Ильхам Алиев подробно изложил предысторию ухудшения двусторонних связей, напомнив, что до Второй Карабахской войны отношения были хорошими, с официальными визитами и активным экономическим взаимодействием. «Но с началом Второй Карабахской войны и восстановления нашей территориальной целостности, к сожалению, позиция Франции стала абсолютно непонятной. Франция защищает территориальную целостность стран: пытается защитить собственную территориальную целостность, сейчас защищает территориальную целостность Дании, Украины. Но тогда, к сожалению, Франция поддержала сепаратистов: более десяти резолюций Национального собрания и Сената были направлены на поддержку сепаратистов. И даже парламент признал так называемый Нагорный Карабах, хотя даже Армения его не признавала. Кроме того, у нас были напряженные отношения с правительством. Но, опять же, не мы были источником этой напряженности. Мы только хотели, чтобы уважали наш суверенитет», - сказал Ильхам Алиев. Между тем, как подчеркнул глава государства, все жесткие заявления со стороны Баку носили ответный характер. Вместе с тем он отметил позитивный характер встречи с Эмманюэлем Макроном и договоренность о перезагрузке отношений, подчеркнув готовность Азербайджана к нормализации при условии взаимного уважения суверенитета и невмешательства: «Мы готовы к этому. Последнее, что нам нужно, - это проблемы с какой-либо страной, включая Францию. Опять же, это была не наша инициатива. Но сейчас я думаю, что обе стороны более готовы к нормализации отношений, особенно после того, как Армения и Азербайджан уже достигли мира».

На этом фоне встречи, проведенные Президентом Азербайджана в Мюнхене, выглядят логическим продолжением реализуемой Баку политики по расширению своего международного влияния. Контакт с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани, принявшим приглашение Ильхама Алиева посетить Баку, подтвердил растущий авторитет Азербайджана в ближневосточном контексте.

Встреча с заместителем премьер-министра и министром обороны Словакии Робертом Калиняком зафиксировала поступательное развитие военно-технического сотрудничества с европейскими партнерами. А переговоры с генеральным исполнительным директором корпорации Oracle Майком Сицилия подчеркнули, что цифровая трансформация, искусственный интеллект и сотрудничество с глобальными технологическими игроками занимают устойчивое место во внешнеэкономической стратегии Баку.

В совокупности заявления и встречи, состоявшиеся в рамках первого дня мюнхенского визита, показали Азербайджан как государство, которое говорит с миром открыто и честно, опираясь на достигнутые результаты. Мирный процесс, стратегическое партнерство с государством №1, инфраструктурные проекты, технологическая повестка и готовность к прагматичному диалогу с теми, кто готов к взаимному уважению, сформировали целостный образ внешнеполитического курса, с которым невозможно не считаться. Сказанное Президентом не требует последующих разъяснений и не оставляет пространства для двойных трактовок, что само по себе редкое явление в международной политике.

Именно в этом - в прямоте, опоре на достигнутые факты и готовности говорить без оглядки на конъюнктуру - сегодня и заключается главное внешнеполитическое преимущество Баку.