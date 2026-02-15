Основным приоритетом планирования пространства на WUF13 будут принципы доступности

На 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится на Бакинском Олимпийском стадионе, принципы доступности будут взяты в качестве одного из основных приоритетов в процессе планирования пространства.

Об этом говорится в публикации на официальной странице мероприятия в соцсети Х.

Отмечается, что для комфортного и безопасного передвижения участников планируется установить четкие указательные знаки, пандусы, лифты, доступные санитарные узлы, тактильные дорожки, а также организовать службу поддержки на месте.

"Для обеспечения инклюзивности во всех зонах мероприятия в процесс планирования и реализации услуг доступности будут также активно привлекаться лица с инвалидностью, представляющие различные социальные группы", - говорится в сообщении.

Источник: Report