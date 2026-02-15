СМИ: В Мюнхене впервые обсудили вопрос о европейском ядерном оружии

Лидеры ЕС впервые всерьез подняли вопрос о европейском ядерном сдерживании на завершившейся Мюнхенской конференции по безопасности. Это отражает растущую неуверенность Европы в надежности "ядерного зонтика" США, отмечает издание Politico.

"И канцлер ФРГ Фридрих Мерц, и президент Франции Эмманюэль Макрон подняли тему европейского ядерного сдерживания в своих выступлениях", - пишет газета.

"Растущее желание начать в Европе серьезный разговор о своем ядерном оружии - это реакция на ослабление уверенности в том, что США станут отвечать на возможную атаку (против европейских стран - прим.ТАСС). Эти сомнения не смог рассеять даже относительно примирительный тон выступления госсекретаря США Марко Рубио", - говорится в статье. Газета также сообщила, что в Мюнхене прошла закрытая встреча европейских стран по проблеме ядерного сдерживания.

Впрочем, газета признает, что эта дискуссия пока находится "на очень ранней стадии".

Politico напомнило, что вопрос о "европейском ядерном сдерживании" на данный момент сводится к ядерным арсеналам двух государств - Франции, не входящей в Группу ядерного планирования НАТО, и Великобритании, не входящей в ЕС. Причем Франция последовательно подчеркивает, что, если она и готова будет рассмотреть возможности предоставления ядерной защиты другим европейским странам, то само решение о применении ядерного оружия всегда будет принимать только Париж. Допускать к нему он никого не намерен.

По информации издания, особую активность в стимулировании дискуссии о необходимости европейского ядерного сдерживания проявляют государства Балтии, Швеция, а также Бельгия.