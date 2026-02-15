Аракчи вылетел в Швейцарию на переговоры с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи вылетел в Швейцарию, где 17 февраля при посредничестве Омана пройдут переговоры между Тегераном и Вашингтоном по иранскому ядерному досье.

Об этом сообщил МИД исламской республики.

"В ходе этой поездки министр иностранных дел также встретится и проведет переговоры с министром иностранных дел Швейцарии, министром иностранных дел Омана, генеральным директором МАГАТЭ и другими чиновниками международных организаций, базирующихся в Швейцарии", - отмечается в сообщении.

Источник: ТАСС