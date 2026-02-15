Глава евродипломатии обратилась к европейцам с девизом из Marvel, а глава Еврокомиссии - из «Трех мушкетеров»

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обратилась к собравшимся на мероприятии фразой персонажа киновселенной Marvel.

«Европейцы, общий сбор! — и позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel», — произнесла дипломат.

Она заявила, что «героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены», и в этом контексте обозначила путь Европы — защищать Европу, обеспечивать безопасность ее соседей, в частности Украины, и настраивать международное партнерство.

Каллас перефразировала слова героя из персонажей Marvel — она звучит как «Мстители, собирайтесь!» («Avengers, assemble!»).

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря на Мюнхенской конференции по безопасности о необходимости европейских стран защищать друг друга, вспомнила крылатое выражение, более известное как девиз мушкетеров из романа Александра Дюма. «Взаимная оборона не является необязательной задачей для Европейского союза. Это коллективное обязательство в рамках нашего собственного договора – поддерживать друг друга в случае агрессии. Проще говоря, один за всех и все за одного. В этом смысл Европы», – отметила фон дер Ляйен.