Британская прокуратура: Члены королевской семьи не находятся выше закона

Члены королевской семьи Великобритании, как и остальные граждане страны, не находятся выше закона. Об этом в интервью газете The Sunday Times сообщил директор Королевской прокурорской службы Стивен Паркинсон.

«Никто не находится выше закона. Моя работа заключается в том, чтобы соблюдать исполнение закона, и я делаю это без страха или предпочтений, и статус заинтересованного лица не оказывает на это влияние», - сообщил Паркинсон. Его комментарий касается расследования, которое полиция долины Темзы начала в отношении брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Правоохранители изучают сообщения о том, что он передавал конфиденциальную информацию уличенному в педофилии американскому финансисту Джеффри Эпштейну.

Речь идет о том времени, когда Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, на тот момент еще носивший титулы принца и герцога Йоркского, был специальным представителем Великобритании по международной торговле и инвестициям. Этот пост он занимал с 2001 по 2011 год. Как сообщает телеканал Sky News, в опубликованных Минюстом США массиве данных по так называемому досье Эпштейна содержится информация, что брат будущего короля в ноябре 2010 года якобы направил финансисту сообщения о поездках во Вьетнам, Сингапур, Китай (Гонконг и Шэньчжэнь).

The Sunday Times обращает внимание на то, что, если полиция выдвинет официальные обвинения в отношении Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, он станет первым членом британской королевской семьи в современной истории, который может оказаться под судом за серьезное преступление.

9 февраля король Великобритании Карл III заявил, что готов оказать содействие полиции при расследовании связей своего брата с Эпштейном.

Источник: ТАСС