 Вучич: Мы полны решимости развивать стратегическое партнерство с Азербайджаном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Вучич: Мы полны решимости развивать стратегическое партнерство с Азербайджаном

First News Media21:13 - Сегодня
Вучич: Мы полны решимости развивать стратегическое партнерство с Азербайджаном

Мы весьма решительно настроены развивать наилучшее стратегическое партнерство с дружественной страной - Азербайджаном.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил Президент Республики Сербия Александар Вучич на 1-м заседании Совета стратегического партнёрства между двумя странами с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Мы будем двигаться к этой цели. Это означает, что мы будем от всего сердца работать над дальнейшим развитием наших отношений в различных сферах. Когда речь идёт о друзьях, сталкиваясь с трудностями, с некоторыми вопросами, мы всегда можем решать их вместе. Так будет всегда. Мы желаем, чтобы дружба, построение более хороших отношений и взаимные связи развивались быстрее и интенсивнее", - подчеркнул Александар Вучич.

Поделиться:
281

Актуально

Xроника

Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО ...

Xроника

В Белграде состоялось 1-е заседание Совета стратегического партнерства между ...

Xроника

В Белграде состоялалсь церемония обмена азербайджано-сербскими документами - ...

Xроника

Подписан проект решения 1-го заседания Совета стратегического партнерства ...

Политика

Вучич: Сербия и Азербайджан полны решимости развивать стратегическое партнерство

Вучич: В ближайшее время откроется прямой авиарейс между Белградом и Баку

Здание в Белграде подсвечено цветами флагов Азербайджана и Сербии - ВИДЕО

Ильхам Алиев: Мы работаем не только на политическом уровне, но и реализуем экономически важные проекты

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

В Баку состоялась церемония официальной встречи Джей Ди Вэнса - ФОТО

В Армению прибыла азербайджанская делегация через сухопутную границу - ФОТО - ВИДЕО

Вэнс: Это яркий пример лидерства Президента Алиева

Вэнс: Мы собираемся направить в Азербайджан новые катера для охраны территориальных вод

Последние новости

Юлия Такшина: «Для меня большая честь выступать перед таким чудесным зрителем в Баку»

Сегодня, 23:52

Неформальная встреча глав МИД ЕС сорвалась - министры разъехались раньше времени

Сегодня, 23:50

Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 23:42

Эрдоган отложил завтрашний визит в ОАЭ из-за болезни Аль Нахайяна

Сегодня, 23:15

«Зал дышит, и мы это чувствуем»: Александр Рапопорт о магии бакинской сцены

Сегодня, 22:59

Вучич: Сербия и Азербайджан полны решимости развивать стратегическое партнерство

Сегодня, 22:44

Вучич: В ближайшее время откроется прямой авиарейс между Белградом и Баку

Сегодня, 22:28

Здание в Белграде подсвечено цветами флагов Азербайджана и Сербии - ВИДЕО

Сегодня, 22:20

Рубио: США не собираются «бросать» НАТО

Сегодня, 22:03

Ильхам Алиев: Мы работаем не только на политическом уровне, но и реализуем экономически важные проекты

Сегодня, 21:58

Румыния, Украина и Молдова договорились сотрудничать в кибербезопасности

Сегодня, 21:44

Ильхам Алиев: Азербайджан и Сербия - очень дружественные страны

Сегодня, 21:22

Вучич: Мы полны решимости развивать стратегическое партнерство с Азербайджаном

Сегодня, 21:13

Сербский военный оркестр исполнил «Ай Лачын» на ужине в честь визита Ильхама Алиева

Сегодня, 21:12

В Белграде состоялось 1-е заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:00

Трамп: страны Совета мира выделят $5 млрд на восстановление Газы

Сегодня, 20:49

Глава евродипломатии обратилась к европейцам с девизом из Marvel, а глава Еврокомиссии - из «Трех мушкетеров»

Сегодня, 20:22

Аракчи вылетел в Швейцарию на переговоры с США

Сегодня, 19:58

СМИ: В Мюнхене впервые обсудили вопрос о европейском ядерном оружии

Сегодня, 19:37

Фицо и Рубио обсудили сотрудничество в энергетике и ситуацию на Украине

Сегодня, 19:07
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36