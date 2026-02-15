ГЭЦ провел вступительный экзамен в магистратуру - ОБНОВЛЕНО

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений (1-я попытка).

Как сообщает ГЭЦ, экзамены были организованы в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране. В них ожидалось участие 22 780 бакалавров.

По предварительным данным, у одного человека был обнаружен мобильный телефон, по факту составили протокол, нарушитель был отстранен от экзамена. В связи с произошедшим ведется расследование.

Обработка экзаменационных материалов будет начата 16 февраля. Результаты экзамена будут объявлены в два этапа. В ближайшие три дня будут объявлены результаты закрытых и открытых заданий с кодируемыми ответами. Итоговый экзаменационный балл будет представлен после проверки эссе по иностранным языкам, в течение шести недель.

Отметим, что с 15:00 на YouTube-канале ГЭЦ ведется прямая трансляция, в ходе которой сотрудники Центра и эксперты дают подробные разъяснения относительно тестовых заданий.

09:53

15 февраля Государственный экзаменационный центр проводит вступительный экзамен в магистратуру (I попытка).

Как сообщает 1news.az, для участия зарегистрировались 22 780 бакалавров.

Из них 20 790 человек будут сдавать экзамен на азербайджанском языке, 1 990 — на русском. 15 391 участник — выпускники текущего года, 7 389 — прошлых лет, 47 — иностранные граждане.

Экзамен организован в 88 зданиях: 64 — в Баку, 6 — в Сумгайыте, 4 — в Абшероне, 6 — в Гяндже, 2 — в Нахчыване, 4 — в Мингячевире и 2 — в Лянкяране. К процессу привлечены 88 общих руководителей, 248 руководителей экзамена, 2 069 наблюдателей и 297 сотрудников пропускного режима.

Место сдачи определяется в соответствии с фактическим местом проживания, указанным в «Личном кабинете» абитуриента.

Экзамен во всех зданиях начинается одновременно в 11:00. В 10:45 пропуск в здания прекращается, опоздавшие к экзамену не допускаются.

В ходе экзамена проверяются также навыки аудирования по иностранному языку, поэтому участники должны находиться в аудитории за 15 минут до начала.