ГЭЦ провел вступительный экзамен в магистратуру - ОБНОВЛЕНО
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений (1-я попытка).
Как сообщает ГЭЦ, экзамены были организованы в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране. В них ожидалось участие 22 780 бакалавров.
По предварительным данным, у одного человека был обнаружен мобильный телефон, по факту составили протокол, нарушитель был отстранен от экзамена. В связи с произошедшим ведется расследование.
Обработка экзаменационных материалов будет начата 16 февраля. Результаты экзамена будут объявлены в два этапа. В ближайшие три дня будут объявлены результаты закрытых и открытых заданий с кодируемыми ответами. Итоговый экзаменационный балл будет представлен после проверки эссе по иностранным языкам, в течение шести недель.
Отметим, что с 15:00 на YouTube-канале ГЭЦ ведется прямая трансляция, в ходе которой сотрудники Центра и эксперты дают подробные разъяснения относительно тестовых заданий.
09:53