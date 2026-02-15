Вучич: Сербия и Азербайджан полны решимости развивать стратегическое партнерство
Две дружественные страны, Сербия и Азербайджан, полны решимости развивать стратегическое партнерство, и их ждет светлое будущее в двусторонних отношениях.
Об этом президент Республики Сербия Александар Вучич написал в соцсети Х.
Он выразил благодарность опытному государственному деятелю и национальному лидеру, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, за то, что тот всегда делился с ним своими знаниями и опытом.
Две пријатељске земље, Србија и Азербејџан, одлучне су да развијају стратешко партнерство, чека нас светла будућност у односима наших земаља. Хвала искусном државнику и правом народном лидеру председнику Алијеву @presidentaz што је увек своје знање делио са мном. pic.twitter.com/yrmyoeHqzg — Александар Вучић (@avucic) February 15, 2026