В Баку и регионах наблюдается сильный ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В Баку и на Абшеронском полуострове порывы западного ветра достигли 21 м/с.

Об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеорологии о фактической погоде на территории республики.

Так, на 10:00 воскресенья, порывы западного ветра в Кяльбаджаре усилились до 27 м/с, в Шахдаге - 25, в Баку и на Абшеронском полуострове - 21, в Джульфе и Дашкесане - 20, в Геранбое - 19, в Мингячевире, Нафталане и Шамахы - 18, в Лерике - 17, в Гобустане, Алтыагадже и Ярдымлы - 16, в Шеки - 15 м/с.

Сообщается, что в Шахбузе выпало 7 мм осадков, в Шаруре - 6, в Ордубаде и Садараке - 4, в Астаре и Нахчыване - 2, в Джульфе, Ярдымлы, Лянкяране и Дашкесане до 1 мм.