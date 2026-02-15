Эрдоган отложил завтрашний визит в ОАЭ из-за болезни Аль Нахайяна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил свой визит в ОАЭ, запланированный на 16 февраля, из-за болезни президента эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

"Наш президент провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Он выразил сожаление в связи с проблемами со здоровьем Аль Нахайяна и пожелал ему скорейшего выздоровления. Эрдоган заявил, что отложил свой визит в ОАЭ в связи с болезнью Аль Нахайяна и посетит ОАЭ в другую подходящую дату, которая будет определена", - говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган должен был 16 февраля прибыть в ОАЭ для переговоров с эмиратским руководством по текущим региональным и двусторонним вопросам. На 17 февраля у него запланирован визит в Эфиопию.

Источник: ТАСС