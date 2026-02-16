СМИ: США готовы поддержать возможные удары Израиля по Ирану

Администрация США заверила Израиль, что поддержит его удары по Ирану случае провала переговоров по ядерной программе Тегерана.

Об этом сообщила телекомпания CBS News со ссылкой на источники.

По их данным, такую позицию президент США Дональд Трамп изложил во время встречи с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида) в конце декабря 2025 года. По данным телекомпании, высокопоставленные представители Пентагона и американского разведывательного сообщества "обсуждают возможность поддержки новых израильских ударов по Ирану".

По данным телекомпании, обсуждение в американской администрации посвящено в первую очередь тому, "каким образом США могут помочь", в том числе за счет дозаправки израильской авиации, а также получения разрешения на ее пролет над территорией третьих стран.

