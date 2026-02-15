 Неформальная встреча глав МИД ЕС сорвалась - министры разъехались раньше времени | 1news.az | Новости
Неформальная встреча глав МИД ЕС сорвалась - министры разъехались раньше времени

First News Media23:50 - 15 / 02 / 2026
Неформальная встреча глав МИД ЕС сорвалась - министры разъехались раньше времени

Неформальная встреча министров иностранных дел ЕС, которую на полях Мюнхенской конференции по безопасности хотела провести глава дипломатии объединения Кая Каллас, сорвалась, пишет Politico.

Мероприятие было отменено, поскольку подавляющее большинство министров уже разъехались, рассказали изданию три дипломата.

В прошлом году Каллас организовала аналогичную встречу, и она вызвала «некоторую напряженность» в отношениях с министрами, которые не находились в Мюнхене и не могли присутствовать. В этом году возникли только организационные проблемы, говорится в статье.

