В Китае обозначили цели развития экономики на основе внедрения ИИ

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости решительной борьбы с истощающей конкуренцией для оздоровления рыночной среды в Китае.

Об этом говорится в статье китайского лидера, которая опубликована в журнале "Цюши".

"Необходимо углубленно упорядочивать "инволюционную" (бессмысленную, истощающую и без качественного роста) конкуренцию и создавать благоприятную рыночную экосистему", - подчеркивается в материале.

Глава государства также призвал ускорить принятие положений о создании единого общенационального рынка.

Также, по его мнению, Китай должен углублять интеграцию искусственного интеллекта в реальный сектор экономики, одновременно совершенствуя систему управления этой технологией.

Лидер КНР также указал на необходимость ускорения цифровой трансформации промышленности и развития "умного" производства для создания новых драйверов экономического роста.

Источник: ТАСС