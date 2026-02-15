В Китае обозначили цели развития экономики на основе внедрения ИИ
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости решительной борьбы с истощающей конкуренцией для оздоровления рыночной среды в Китае.
Об этом говорится в статье китайского лидера, которая опубликована в журнале "Цюши".
"Необходимо углубленно упорядочивать "инволюционную" (бессмысленную, истощающую и без качественного роста) конкуренцию и создавать благоприятную рыночную экосистему", - подчеркивается в материале.
Глава государства также призвал ускорить принятие положений о создании единого общенационального рынка.
Также, по его мнению, Китай должен углублять интеграцию искусственного интеллекта в реальный сектор экономики, одновременно совершенствуя систему управления этой технологией.
Лидер КНР также указал на необходимость ускорения цифровой трансформации промышленности и развития "умного" производства для создания новых драйверов экономического роста.
Источник: ТАСС