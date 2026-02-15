 Магнитная буря началась на Земле на сутки раньше, чем ожидалось | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Магнитная буря началась на Земле на сутки раньше, чем ожидалось

First News Media12:21 - Сегодня
Магнитная буря началась на Земле на сутки раньше, чем ожидалось

На Земле началась слабая магнитная буря, сообщают российские ученые.

Причиной геомагнитных возмущений стало воздействие потоков солнечного ветра из корональной дыры, которая располагается на Солнце прямо напротив нашей планеты. Пик явления пришелся на 06:00 по бакинскому времени, когда буря достигла уровня G1.3 по пятибалльной шкале мощности.

Геомагнитные возмущения начались примерно на сутки раньше, чем ожидали ученые, и продлятся до двух суток. Исследователи заверили, что выход бури на средний уровень (выше G2) маловероятно.

Магнитные бури уровня G1 относятся к категории слабых и способны оказывать лишь незначительное влияние на работу систем управления космическими аппаратами.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
378

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев: Сербия является дружественной страной и надежным ...

Общество

Завтра в Баку ожидается до 20 градусов тепла

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в панельных дискуссиях в Мюнхене - ФОТО - ...

Xроника

Ильхам Алиев: «Подписание официального мирного соглашения зависит от того, когда ...

Общество

Срок приёма документов для совершения хаджа продлен до 7 марта

Завтра в Баку ожидается до 20 градусов тепла

Магнитная буря началась на Земле на сутки раньше, чем ожидалось

В Баку прошло совещание по пожарной безопасности в отелях в рамках подготовки к WUF13 - ФОТО

Выбор редактора

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Новости для вас

В Азербайджане температура воздуха достигнет 20 градусов тепла

Задержан ещё один обвиняемый в поджоге ресторана в Баку - ВИДЕО

Вынесен приговор работнику кладбища, занимавшемуся кражей золотых коронок у умерших

Тело Фазаила Агамалы будет доставлено в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Türkiye: Разрабатываются законодательные решения для осужденных членов Рабочей партии Курдистана

Сегодня, 14:15

Сирийская армия установила контроль над американской военной базой Эш-Шадади

Сегодня, 14:03

Глава евродипломатии: Идея создания евроармии не имеет смысла

Сегодня, 13:41

СМИ: США ожидают от Европы поддрежки в пересмотре системы миропорядка

Сегодня, 13:20

Срок приёма документов для совершения хаджа продлен до 7 марта

Сегодня, 13:05

Завтра в Баку ожидается до 20 градусов тепла

Сегодня, 12:50

Президенты Турции и ОАЭ обсудят ситуацию в Палестине, Сирии, Йемене и Сомали

Сегодня, 12:31

Магнитная буря началась на Земле на сутки раньше, чем ожидалось

Сегодня, 12:21

В Китае обозначили цели развития экономики на основе внедрения ИИ

Сегодня, 12:12

Президент Ильхам Алиев: Сербия является дружественной страной и надежным стратегическим партнером Азербайджана

Сегодня, 11:50

В Баку прошло совещание по пожарной безопасности в отелях в рамках подготовки к WUF13 - ФОТО

Сегодня, 11:45

Компромисс по ядерной сделке в обмен на снятие санкций - заявление замглавы МИД Ирана

Сегодня, 11:24

В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о визите в ФРГ

Сегодня, 11:18

В Баку и регионах наблюдается сильный ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 11:00

Умер легендарный кот-дипломат британского МИД

Сегодня, 10:30

На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о встречах в Мюнхене

Сегодня, 10:15

В Германии произошло очередное дерзкое ограбление банка

Сегодня, 10:10

Сегодня проходит вступительный экзамен в магистратуру

Сегодня, 09:53

Украина обсудила с ЕС усиление санкций против России

Сегодня, 09:25

Британская прокуратура: Члены королевской семьи не находятся выше закона

Сегодня, 09:00
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36