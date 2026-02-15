Магнитная буря началась на Земле на сутки раньше, чем ожидалось

На Земле началась слабая магнитная буря, сообщают российские ученые.

Причиной геомагнитных возмущений стало воздействие потоков солнечного ветра из корональной дыры, которая располагается на Солнце прямо напротив нашей планеты. Пик явления пришелся на 06:00 по бакинскому времени, когда буря достигла уровня G1.3 по пятибалльной шкале мощности.

Геомагнитные возмущения начались примерно на сутки раньше, чем ожидали ученые, и продлятся до двух суток. Исследователи заверили, что выход бури на средний уровень (выше G2) маловероятно.

Магнитные бури уровня G1 относятся к категории слабых и способны оказывать лишь незначительное влияние на работу систем управления космическими аппаратами.

Источник: Газета.ру