 Президенты Турции и ОАЭ обсудят ситуацию в Палестине, Сирии, Йемене и Сомали | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Президенты Турции и ОАЭ обсудят ситуацию в Палестине, Сирии, Йемене и Сомали

First News Media12:31 - Сегодня
Президенты Турции и ОАЭ обсудят ситуацию в Палестине, Сирии, Йемене и Сомали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 февраля направится с визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

На встрече с Президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, турецкий лидер планирует обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также усилия по укреплению мира и стабильности в регионе. Особое внимание планируется уделить ситуации в Палестине, Сирии, Йемене и Сомали.

ОАЭ являются самым крупным торговым партнером Турции среди стран Залива. Уровень товарооборота между Анкарой и Абу-Даби достиг 16 млрд долларов в год. Лидеры Турции и ОАЭ наметили среднесрочную цель - доведения уровня взаимных торговых операций до отметки в 40 млрд долларов.

Последний визит Президента Турции в ОАЭ состоялся в июле 2023 года. Стороны объявили о выведении двусторонних отношений до уровня «стратегического партнерства».

Лидер Турции затем посетит Эфиопию.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
275

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев: Сербия является дружественной страной и надежным ...

Общество

Завтра в Баку ожидается до 20 градусов тепла

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в панельных дискуссиях в Мюнхене - ФОТО - ...

Xроника

Ильхам Алиев: «Подписание официального мирного соглашения зависит от того, когда ...

В мире

Türkiye: Разрабатываются законодательные решения для осужденных членов Рабочей партии Курдистана

Сирийская армия установила контроль над американской военной базой Эш-Шадади

Глава евродипломатии: Идея создания евроармии не имеет смысла

СМИ: США ожидают от Европы поддрежки в пересмотре системы миропорядка

Выбор редактора

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Новости для вас

Российский бизнесмен Вугар Юсифов был задержан перед вылетом в Азербайджан

У Ягланда начались «черные дни» - из-за «дела Эпштейна» бывшего генсека СЕ лишают иммунитета

В Турции кафе оштрафовали почти на $41 тыс. за включение платы за сервис в стоимость блюд

Илон Маск: «Пришло время для масштабного возвращения на Луну»

Последние новости

Türkiye: Разрабатываются законодательные решения для осужденных членов Рабочей партии Курдистана

Сегодня, 14:15

Сирийская армия установила контроль над американской военной базой Эш-Шадади

Сегодня, 14:03

Глава евродипломатии: Идея создания евроармии не имеет смысла

Сегодня, 13:41

СМИ: США ожидают от Европы поддрежки в пересмотре системы миропорядка

Сегодня, 13:20

Срок приёма документов для совершения хаджа продлен до 7 марта

Сегодня, 13:05

Завтра в Баку ожидается до 20 градусов тепла

Сегодня, 12:50

Президенты Турции и ОАЭ обсудят ситуацию в Палестине, Сирии, Йемене и Сомали

Сегодня, 12:31

Магнитная буря началась на Земле на сутки раньше, чем ожидалось

Сегодня, 12:21

В Китае обозначили цели развития экономики на основе внедрения ИИ

Сегодня, 12:12

Президент Ильхам Алиев: Сербия является дружественной страной и надежным стратегическим партнером Азербайджана

Сегодня, 11:50

В Баку прошло совещание по пожарной безопасности в отелях в рамках подготовки к WUF13 - ФОТО

Сегодня, 11:45

Компромисс по ядерной сделке в обмен на снятие санкций - заявление замглавы МИД Ирана

Сегодня, 11:24

В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о визите в ФРГ

Сегодня, 11:18

В Баку и регионах наблюдается сильный ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 11:00

Умер легендарный кот-дипломат британского МИД

Сегодня, 10:30

На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о встречах в Мюнхене

Сегодня, 10:15

В Германии произошло очередное дерзкое ограбление банка

Сегодня, 10:10

Сегодня проходит вступительный экзамен в магистратуру

Сегодня, 09:53

Украина обсудила с ЕС усиление санкций против России

Сегодня, 09:25

Британская прокуратура: Члены королевской семьи не находятся выше закона

Сегодня, 09:00
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36