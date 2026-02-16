Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Литву связывают отношения дружбы и сотрудничества

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил Президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе поздравительное послание.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в послании отмечается: «От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Литовской Республики.

Азербайджан и Литву связывают отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что наши совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление основанных на добрых традициях двусторонних отношений, расширение взаимодействия, и впредь будут способствовать благополучию двух народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, народу Литвы – постоянного мира и процветания».