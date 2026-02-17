Приговор Шахину Шихлинскому вынесут в марте - ОБНОВЛЕНО

Приговор экс-лидеру азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шихлинскому, обвиняемому в организации убийства и покушения в Екатеринбурге, вынесут в марте.

Об этом сообщают российские СМИ.

13:37

В Екатеринбурге (Россия) гособвинитель попросил отправить в колонию на 23 года бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского, которого обвиняют в двух преступлениях.

Вместе с Шихлынским судят пятерых братьев Сафаровых и Шуджаяддина Раджабова. Акифа попросили отправить в колонию на 23 года, Аяза на 22, Камала на 18 лет. Бакира и Мазахира потребовали посадить на 13 лет, а Раджабова - на 15.

На прошлой неделе коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт. Скоро судья Юрий Радчук удалится в совещательную комнату для постановления приговора.