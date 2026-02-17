С поддержкой Банка ABB был выбран победитель конкурса «EY Предприниматель года»!

Под патронажем Банка ABB и при финансовом партнерстве BP был выбран победитель конкурса «EY Предприниматель года», организованного компанией EY Azerbaijan.

Победителями этого года стали основатели компании «Berry Blues by We Grow» Ильяс Ахмедов и Мехри Ахмедова. Они были выбраны из 19 финалистов. Победители будут представлять Азербайджан на международной стадии конкурса в Монако.

Члены жюри также определили победителей в специальных номинациях: в номинации «Решения по энергетическому переходу» — Орхан Мамедов (Green Life Engineering); в номинации «Лучшее клиентское решение» — Руфат Бабакишев (Crocusoft); в номинации «Вклад в охрану окружающей среды» — Самир Каримов (APAR); в номинации «Инновации» — Улви Асланова (Code Academy); в номинации «Развитие сельского хозяйства» — Мушфику Хусейнов (AZSAFFRON); в номинации «Женское предпринимательство» — Гюнай Мустафаева (MedLife Hospital); в номинации «Региональное развитие» — Бахтияр Хусейнов (Eel Electric).

Конкурс «EY Предприниматель года» проводится в нашей стране уже 7 лет, и Банк ABB поддерживает этот конкурс на протяжении всего периода. «EY Предприниматель года» — это престижная и уникальная программа, которая объединяет предпринимателей с инновационным мышлением, решимостью добиваться успеха и целью оказывать положительное влияние на общество. За последние 7 лет этот конкурс стал важным событием для более чем 90 предпринимателей в Азербайджане.

Партнерами программы являются: APFM, журнал «Финансист», Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO).

