Бакинец напал с ножом на нового мужа бывшей жены в День святого Валентина

В Баку вынесен приговор Ровшану Гамидову (имя условное), 1981 года рождения, который напал с ножом на нового мужа своей экс-супруги.

Как сообщает Qafqazinfo, Ясамальский районный суд признал его виновным по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана - хулиганство с применением оружия или предмета, используемого как оружие.

Расследование показало, что несколько лет назад Ровшан развелся с женой. Их общий сын остался с отцом, а дочь - с матерью. Позже женщина вышла замуж за мужчину по имени Джалал и проживала с ним вместе с дочерью.

14 февраля прошлого года Ровшан пришел в район, в котором проживала его бывшая жена, с намерением увидеть дочь и попытаться восстановить отношения с бывшей. На улице он встретил Джалала и напал на него с ножом, нанеся телесные повреждения. В это время Джалал возвращал падчерицу из подготовительной школы домой.

Ровшан был задержан полицией, против него было возбуждено уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы.