Стали известны детали трагической гибели в РФ супругов-азербайджанцев

Стали известны детали двойного суицида в Новой Москве (РФ), где 16 февраля супружеская пара была найдена мертвой под окнами своего дома.

Предположительной причиной трагедии называют предстоящий развод, сообщает «МК».

Как выяснило издание, погибшие 41-летний мужчина и его 38-летняя супруга (уроженцы Азербайджана, имеющие российское гражданство) с тремя дочерьми 13,11 и 5 лет от роду переехали в московский регион из города Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году.

Отмечается, что в районе Коммунарка они приобрели евротрешку в ипотеку на 25 лет. В Белоярском у супругов был совместный бизнес — два магазина (фотолавка и продажа одежды). Там дела шли хорошо, поэтому они решились на смену места жительства. Неподалеку от своего нового дома они сняли помещение и открыли магазин по продаже нижнего белья и домашней одежды. Однако супруги жаловались на низкую рентабельность бизнеса и в ближайшем времени собирались продавать торговую точку . Кроме того, глава семейства имел серьезный недуг и неважно себя чувствовал. Не так давно он вернулся из санатория, где проходил лечение.

Однако, по некоторым данным, причина произошедшего может быть иной. Несколько последних недель в семье царила напряженная обстановка, так как обсуждался возможный развод и местожительство детей в этом случае. Вероятнее всего, в роковой день произошло очередное выяснение отношений. По предварительным данным, первой погибла женщина, а вслед за ней — мужчина. Экстренные службы вызвали случайные прохожие, обнаружившие супругов мертвыми.