Режиссёр Саида Хагвердиева под следствием: истцы требуют ареста

Бывший художественный руководитель Азербайджанского государственного театра кукол Саида Хагвердиева привлечена к суду по частному обвинению.

Как сообщает АПА, истцами выступают актриса театра Нармин Ахмедова и её супруг Афсун Ахмедов. Они подали в Ясамальский районный суд Баку жалобу против Саиды Хагвердиевой по процедуре частного обвинения. Дело рассматривается судьёй Орханом Мамедовым.

Суд несколько раз откладывал рассмотрение дела, указывая на наличие ряда недостатков в исковом заявлении, которые стороны должны были устранить.

Саида Хагвердиева обвиняется в том, что распространяла в социальных сетях сведения, носящие клеветнический характер, направленные на унижение чести и достоинства Нармин Ахмедовой и Афсуна Ахмедова. Ей предъявлены обвинения по статьям 147 (клевета) и 148 (оскорбление) Уголовного кодекса Азербайджана.

Отметим, что Афсун Ахмедов является братом бывшего судьи Элсуна Ахмедова, находящегося в тюрьме. Эльсун Ахмедов был приговорён Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 5 годам лишения свободы. Кроме того, в Насиминском районном суде рассматривается ещё одно уголовное дело, связанное с Эльсуном Ахмедовым.

Напомним, что Саида Хагвердиева была освобождена с должности художественного руководителя Азербайджанского государственного театра кукол в декабре прошлого года. Сообщается, что она ушла с работы по собственному заявлению.

Ранее театр уже оказался в центре внутреннего скандала. Саида Хагвердиева была женой директора театра Рашада Ахмедзаде. В день её отставки их брак также был официально расторгнут.