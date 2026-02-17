В город Агдам возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в город Агдам возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в Агдам, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в Агдам возвращаются 120 семей (419 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.