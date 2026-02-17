В этих районах Азербайджана возникнут перебои в подаче газа

Сегодня в Имишлинском, Саатлинском и Сабирабадском районах, а также в городе Ширван будут перебои в подаче газа.

Об этом сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что будут проведены ремонтные и восстановительные работы на корродированных участках магистрального газопровода высокого давления «Азадкенд-Имишли» (диаметр 530/377/325 мм).

На время проведения работ с 09:00 и до их завершения ожидается приостановка подачи газа на всей территории Имишлинского и Саатлинского районов, в некоторых селах Сабирабадского района и в поселке Байрамли города Ширван.