Арестован тиктокер Сардар

Сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения в социальных сетях контента, противоречащего нормам общественной морали.

Как сообщает Unikal, задержан Сардар Меджнунов, который вёл прямые эфиры на платформе TikTok под псевдонимом Serdar inanki.

В отношении Меджнунова составлен протокол по статье 510.2 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за мелкое хулиганство в виде публичных действий в интернете, оскорбляющих общественную нравственность и выражающих явное неуважение к обществу. К таким действиям относят произнесение непристойных выражений, демонстрацию жестов соответствующего содержания или частей тела, нарушающих нормы морали и национально-нравственные ценности.

Гарадагский районный суд рассмотрел дело и постановил административный арест Меджнунова на 20 суток.