Задержана тиктокерша Renka

Сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на пресечение распространения в социальных сетях контента, противоречащего нормам общественной морали.

Как сообщает Unikal, задержана Рена Джафарова, которая вела прямые эфиры на TikTok под псевдонимом Renka.

В отношении Джафаровой был составлен протокол по статье 510.2 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за мелкое хулиганство в интернете. К таким действиям относятся: произнесение непристойных выражений, демонстрация жестов или частей тела, нарушающих общественные и национально-нравственные нормы.

Наримановский районный суд рассмотрел дело и постановил оштрафовать Р.Джафарову на 750 манатов. Суд учёл, что на её попечении находится малолетний ребёнок.