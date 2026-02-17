К Новрузу в продажу поступила новая лотерея «Uduş xonçası»

Законный организатор лотерей страны и оператор спортивных ставок «Azərlotereya» представил к Новрузу праздничную лотерею, богатую разнообразными выигрышами.

В новой игре серии «Poz-Qazan» — «Uduş xonçası», приуроченной к празднику, общий призовой фонд превышает 4 миллиона манатов.

Общий тираж лотерейных билетов стоимостью 3 маната составляет 2 000 000 экземпляров. Из них 669 133 билета являются выигрышными. Общая сумма выигрышей составляет 4 020 000 манатов.

В лотерее «Uduş xonçası» максимальный выигрыш составляет 25 000 манатов. Количество билетов с таким выигрышем — 3. В 10 билетах предусмотрен выигрыш в размере 1 000 манатов.

Согласно правилам игры, если любой из выигрышных символов совпадёт с любым символом в окружающих его ячейках, соответствующий приз считается выигранным. В игре «БОНУС», если в одной из ячеек будет обнаружен символ «Сэмэни», выигрывается сумма, указанная под ним.

Поскольку билеты выпущены ограниченным тиражом к Новрузу, уже сейчас можно проверить свою удачу и разделить праздничную радость.

В играх на удачу могут участвовать только лица, достигшие 18-летнего возраста. В других популярных играх серии «Poz-Qazan» также можно выиграть крупные суммы — от 5 000 до 500 000 манатов.

Приобрести билеты можно в точках продаж «Azərlotereya», пунктах «Misli», отделениях «Azərpoçt», в сети маркетов «Araz» и «OBA», а также в других магазинах и киосках.

