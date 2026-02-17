KARE презентует коллекцию «Fluid Realities», созданную совместно с Каримом Рашидом - ФОТО

Мировая премьера коллаборации KARE и Карима Рашида ознаменовалась запуском дерзкой и эмоционально насыщенной коллекции «Fluid Realities».

Представив этот эксклюзивный совместный проект, компания KARE уверенно продемонстрировала пример креативного развития бренда и международного опыта в области дизайна. Для создания новой коллекции «Fluid Realities» Юрген Райтер, Руководитель отдела дизайна и Генеральный директор KARE, пригласил к участию в проекте звездного дизайнера Карима Рашида. Рашид по праву считается одним из известных дизайнеров современности. Его авторский дизайнерский почерк делают его работы узнаваемыми в любой точке земного шара благодаря своей неповторимой эстетике.

По словам соучредителя и Генерального директора KARE Петера Шёнхофена, Карим Рашид олицетворяет собой смелый дизайн, наполненный живыми эмоциями и юмором – чертами, которые не просто гармонично перекликаются с ДНК бренда, но и неизменно приковывают внимание глобальной аудитории. Для самого же Рашида дизайн неразрывно связан с повседневностью: он убежден, что подлинное ощущение дома возникает лишь тогда, когда интерьер становится продолжением нас самих.

В новую линейку вошли около шестидесяти предметов мебели и освещения, в которых футуристичная элегантность сочетается с функциональной простотой. Сохраняя верность экспрессивной эстетике KARE, коллекция задает принципиально новые стандарты дизайна. Как отмечает Петер Шёнхофен, эта коллаборация стала закономерным этапом развития бренда и недвусмысленным, уверенным посланием всему рынку.

Коллекция, реализованная совместно с основателями KARE Юргеном Райтером и Петером Шёнхофеном, стала воплощением дерзости и единства творческих взглядов. По словам Карима Рашида, ДНК бренда и неукротимый дух его обоих создателей вдохновили его на создание коллекции, которая эмоционально привлекает дизайном с ярким характером и современной цветовой палитрой из белого, розового и техно-тонов, убедительно передавая при этом основные ценности бренда.

В основе философии Рашида лежит стремление формировать среду для тех, кто ищет футуристическую, эмоционально насыщенную атмосферу – будь то дома, в офисе или в общественном пространстве. Его аудитория, как и поклонники KARE, – это эстеты, ценящие сочетание эмоциональности и минимализма, люди, предпочитающие окружать себя объектами, которые дарят радость, пробуждают любопытство и побуждают к созерцанию.

Карим Рашид, в чьем активе более 4000 проектов, свыше 400 наград и работа в 40 странах мира, совершил прорыв в современном интерьерном и предметном дизайне. Его неповторимый стиль – текучие органические формы, дополненные смелыми неоновыми акцентами, – позволил ему утвердиться в статусе одного из влиятельных дизайнеров нашего времени.

KARE Design GmbH – компания международного уровня, специализирующаяся на производстве мебели, освещения и аксессуаров для дома. Следуя своему слогану «Joy of living», бренд создает и представляет рынку собственный ассортимент нестандартных предметов интерьера, охватывающих широчайший спектр стилей. Экосистема бизнеса KARE объединяет собственную розничную сеть, оптовые каналы и франчайзинговую систему, а также направление электронной коммерции и специализированное дочернее предприятие по работе с коммерческими проектами. Глобальное присутствие бренда сегодня обеспечивают 120 франчайзинг-партнеров в 50 странах мира. Компания, основанная в 1981 году Юргеном Райтером и Петером Шёнхофеном, до сих пор управляется своими создателями в качестве владельцев и генеральных директоров.

Оценить эту и многие другие коллекции KARE можно в бутике бренда в Баку. Двери шоурума, расположенного в AF Mall (ул. Самеда Вургуна, 34; тел.: +994 (51) 201 92 84), открыты для гостей, желающих лично ознакомиться с философией дизайна KARE и получить консультацию экспертов.

Эксклюзивным дистрибьютором KARE на территории Азербайджана является компания ITALDIZAIN. Подробная информация доступна на сайте: https://www.kare-design.com/az-az.

О компании Italdizain

Компания Italdizain была основана в 1996 году. В начале своей деятельности она специализировалась на поставках в Азербайджан качественного кухонного оборудования из Италии. За прошедшие годы компания существенно расширила свою деятельность, успешно освоив и развив новые направления бизнеса. На сегодняшний день Italdizain представляет собой компанию, управляющей сетью бутиков, в которых представлены роскошные ювелирные изделия, часы, столовая посуда, а также аксессуары для дома и интерьера.

О бренде KARE

История KARE восходит к 1981 году, когда двое студентов, Юрген Райтер и Петер Шёнхофен, открыли в Мюнхене небольшой мебельный магазин. Их миссия, базирующаяся на философии «Joy of living» и страсти к смелому, нетривиальному дизайну по доступным ценам, стала фундаментом компании.

Сегодня KARE – это международная компания, присутствующая более чем в 50 странах мира. Розничная сеть бренда насчитывает свыше 100 фирменных и франчайзинговых магазинов, а также порядка 100 торговых точек внутри других магазинов. Ассортимент продукции включает около 5000 артикулов, при этом ежегодно компания представляет в среднем 2000 новинок. Коллекции охватывают мебель, свет, декор и креативные интерьерные концепции.

В 2014 году бренд открыл свое флагманское пространство KARE Kraftwerk в Мюнхене – выставочное пространство площадью 10 000 м² с рестораном и террасой на крыше.

