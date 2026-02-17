Наркоторговец из Агсу планировал реализовать в столице крупную партию наркотиков - ВИДЕО

Сотрудники Агсуинского районного отдела полиции провели очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом и продажей наркотических средств.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий в качестве подозреваемого был задержан ранее судимый 29-летний Орхан Нифтуллаев. У него было обнаружено и изъято около 9 килограммов марихуаны и гашиша, передает 1news.az.

В своих показаниях задержанный признался, что приобрел наркотики с целью сбыта и намеревался отвезти их в столицу. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.