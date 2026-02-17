Стартует полуфинал чемпионата Азербайджана по шахматам

Сегодня стартует полуфинальный этап чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает Report, в мужском турнире рейтинг-фаворит соревнований Шахрияр Мамедъяров встретится с Айдыном Сулейманлы, а Реад Самедов сыграет с Мухаммедом Мурадлы.

В женском турнире Ульвия Фаталиева сразится с Гюльнар Мамедовой, а Тюркан Мамедъярова - с Айхан Аллахвердиевой.

Отметим, что чемпионат завершится 22 февраля. Призовой фонд соревнований составляет 92 тысячи манатов, из которых 62 тысячи предназначены для мужского турнира, а 30 тысяч — для женского.