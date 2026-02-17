Азербайджан присоединяется к Конвенции Совета Европы о борьбе с торговлей органами
Милли Меджлис ратифицирует Конвенцию Совета Европы о борьбе с торговлей человеческими органами.
Как сообщает Trend, соответствующий вопрос включен в повестку сегодняшнего заседания Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.
Так, законопроект «Об утверждении Конвенции Совета Европы о борьбе с торговлей человеческими органами» будет вынесен на обсуждение на заседании комитета и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.
