Азербайджан открыл безвизовый въезд для граждан Оман

Гражданам Омана предоставлен безвизовый въезд в Азербайджан сроком на один год, начиная с 15 февраля 2026 года.

Как передает gulfnews.com, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Омана.

Отмечается, что в соответствии с временным освобождением от визовых требований, которое действует до 15 февраля 2027 года, граждане этой страны могут въезжать в Азербайджан без предварительного получения визы и находиться в стране до 30 дней за один визит. Данное соглашение допускает не более трех визитов в течение одного года.

МИД Омана рекомендует путешественникам убедиться в том, что срок действия их паспортов составляет не менее шести месяцев с даты въезда. Посетителям также необходимо оформить медицинскую страховку, покрывающую весь период их пребывания.

Ожидается, что данный шаг будет способствовать развитию туризма и укреплению связей между двумя странами.