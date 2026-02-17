Иран и США приступили к обсуждению деталей отмены санкций и ядерного досье - ОБНОВЛЕНО
Иран и США в ходе переговоров в Женеве приступили к обсуждению деталей по вопросам, касающимся как снятия санкций, так и урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана.
Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
"Переговоры очень серьезные. Мы уже приступили к обсуждению деталей по обоим вопросам: и касательно ядерной программы, и снятия санкций", - сказал он в интервью агентству IRNA
Источник: ТАСС
13:45
Иран в ходе второго раунда непрямых переговоров с США в Женеве потребовал отмены всех введенных против него санкций.
Об этом сообщило агентство Tasnim.
Тегеран также намерен обсудить вопросы "доверия к мирной ядерной программе Ирана", сообщило агентство
Источник: ТАСС
12:27
Переговоры Ирана и США начались в дипмиссии Омана в Женеве.
Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания.
Источник: ТАСС