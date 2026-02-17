Иран и США приступили к обсуждению деталей отмены санкций и ядерного досье - ОБНОВЛЕНО

Иран и США в ходе переговоров в Женеве приступили к обсуждению деталей по вопросам, касающимся как снятия санкций, так и урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана.

Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Переговоры очень серьезные. Мы уже приступили к обсуждению деталей по обоим вопросам: и касательно ядерной программы, и снятия санкций", - сказал он в интервью агентству IRNA

Источник: ТАСС

13:45

Иран в ходе второго раунда непрямых переговоров с США в Женеве потребовал отмены всех введенных против него санкций.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

Тегеран также намерен обсудить вопросы "доверия к мирной ядерной программе Ирана", сообщило агентство

Источник: ТАСС

12:27

Переговоры Ирана и США начались в дипмиссии Омана в Женеве.

Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания.

Источник: ТАСС