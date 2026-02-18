Эстония не против размещения на своей территории ядерное оружие союзников

Эстония может разместить на своей территории ядерное оружие союзников, заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

По его мнению, Европе не следует отвергать наднациональное ядерное сдерживание НАТО.

«Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории», – сказал министр.

Цахкна подчеркнул, что внешняя политика Эстонии по Украине не претерпела никаких изменений.

«У Эстонии есть четкая внешнеполитическая линия, разработанная на разных форумах, и за ней стоит весь эстонский народ – практически все партии в парламенте», – заявил Цахкна, пояснив, что цель внешней политики Таллина не изменилась: оказывать давление на Россию и поддерживать Украину.

По его словам, приоритетом является территориальная целостность Украины, и это краеугольный камень внешней политики Эстонии.