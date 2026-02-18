В России задержана гражданка Азербайджана с контрабандой на миллионы - ФОТО

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ аэропорта Внуково пресекли контрабанду ювелирных изделий стоимостью 18,5 млн рублей (примерно $234 тыс.), сообщила пресс-служба ведомства.

"Внуковские таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий общей стоимостью 18,5 млн рублей. Незадекларированные товары были обнаружены в багаже 33-летней гражданки Азербайджана, прибывшей из Дубая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таможенники остановили женщину на зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. В чемодане пассажирки инспекторы обнаружили пять колец из белого металла со вставками из камней.

"Экспертиза установила, что изделия изготовлены из сплавов золота и платины 750-й и 950-й проб соответственно со вставками из бриллиантов. Товар изъят", - сообщили в ФТС.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

Источник: ТАСС