«Азербайджанские железные дороги» реализуют первый этап работ в рамках Зангезурского коридора

«Азербайджанские железные дороги» (АЖД) продолжают проектно-строительные работы в рамках проекта Зангезурского коридора.

Как говорится в сообщении АЖД, первый этап работ, начавшийся с конца прошлого года в Нахчыванской АР, охватывает участки Саламмелик, Ордубад, Аза и Джульфа.

Это железнодорожное полотно в районе Ордубада на границе с Арменией будет подключено к маршруту TRIPP – проходящему по армянской территории 42-километровому участку Зангезурского коридора.