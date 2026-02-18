СМИ: В Белом доме оценили вероятность военной операции против Ирана в 90%

Вероятность начала военной операции США против Ирана в ближайшие недели составляет 90%.

Об этом порталу Axios сообщил неназванный советник американского президента Дональда Трампа.

"Лидер начинает терять терпение. Некоторые люди из его окружения удерживают его от войны с Ираном, но я думаю, что вероятность военных действий в ближайшие несколько недель составляет 90%", - сказал он.

Как рассказали порталу неназванные израильские чиновники, правительство Израиля, "выступающее за максималистский сценарий, нацеленный на смену режима в Иране", готовится к войне в ближайшие дни. Американские источники расходятся в оценках: одни предполагают, что удары могут быть нанесены через несколько недель, другие допускают более сжатые сроки.

17 февраля в Женеве прошел второй раунд переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана по ядерному досье. По словам главы иранского МИД Аббаса Арагчи, стороны достигли взаимопонимания по части вопросов, договоренности по которым можно будет включить в проект будущего соглашения по ядерной программе. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры прошли хорошо по ряду аспектов, однако Тегеран пока не готов признавать ряд принципиальных позиций, которые обозначили в Белом доме.

Источник: ТАСС