Мир или… Кочарян? Что выберет Армения

В Ереване все отчетливее формируется понимание того, что устойчивое развитие страны напрямую зависит от окончательной нормализации отношений с Баку.

Мир с Азербайджаном превращается в ключевое условие экономической безопасности, включения в круг регионального развития и, соответственно, долгосрочной стабильности Армении. Добрососедство с Азербайджаном начинает восприниматься как фундаментальное условие выживания и модернизации страны.

На этом фоне внутриармянская политическая дискуссия приобретает все более жесткий характер. По мере того, как мирная повестка становится стержнем государственной стратегии, в команде премьера все громче звучат обвинения в адрес лагеря реваншистов, которых власть обвиняет в сознательных попытках сорвать формирующуюся архитектуру стабильности.

Именно в этом контексте прозвучало заявление вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна, который прямо обвинил в саботировании мирного процесса оппозицию, в том числе экс-президента Роберта Кочаряна.

В частности, Рубинян сказал: «Члены команд Кочаряна и двух олигархов ни в коем случае не заявляют, что подпишут мирный договор в случае прихода к власти. К какому только словоблудию они не прибегают: то Армении нужны дополнительные гарантии, то нужно искать дополнительных гарантов, то они будут вести переговоры по тексту, все, что угодно, кроме простых слов: если мы придем к власти, то подпишем мирный договор!»

«Почему? Потому что перед ними поставлена задача разрушить ту архитектуру, которая после стольких лет лишений и жертв наконец-то нам предоставила возможность отдышаться... Архитектуру, благодаря которой уже более 2-х лет на наших границах не погибают солдаты от выстрелов противника. Архитектуру, которая выведет нас из блокады и позволит народу Армении обогащаться.., народу, а не им!», - цитируют вице-спикера армянские медиа. По словам Рубиняна, 2026 год - очень важный год, и «мы должны отстоять мир и не позволить решать судьбу нашей страны» Кочаряну и олигархам.

За подобными заявлениями стоит понимание необходимости адаптации к новой региональной реальности - мирная повестка становится стратегическим ориентиром, от которого зависит безопасность и стабильность Армении. В Ереване происходит стратегическое переосмысление - мир с Баку становится не просто внешнеполитической задачей, а центральным элементом национальной безопасности и экономического будущего Армении. После десятилетий конфронтации все очевиднее, что именно нормализация отношений с Азербайджаном способна обеспечить стране выход из блокады, инвестиционную привлекательность и долгожданную стабильность.

Что касается оппозиции, то по мере приближения назначенных на 7 июня парламентских выборов, она заметно активизировалась. Так, сегодня, по сообщениям армянских медиа, председатель политсовета партии «Демократическая альтернатива» Сурен Суренянц заявил, что «армяно-азербайджанский конфликт не может считаться завершенным», направив письмо-протест в армянский офис ООН. Общественное отношение к инициативе красноречиво иллюстрирует фото с «акции», на котором видна лишь пара участников.

Или, к примеру, военный преступник и террорист Роберт Кочарян, претендуя на возвращение к власти, открыто продвигает реваншистские и милитаристские идеи. На последней пресс-конференции он попытался очернить мирную повестку. Например, проект TRIPP он назвал «самой большой угрозой безопасности» Армении, а поставки нефтепродуктов из Азербайджана - «пропагандистским топливом».

Риторика Кочаряна целенаправленно дискредитирует реальную мирную стратегию и фактически направлена на возвращение страны в беспросветное прошлое конфликта и экономической изоляции.

Подобные реваншистские попытки саботажа разворачиваются на фоне ощутимого прогресса мирного процесса: от Вашингтонского саммита до встречи лидеров в Абу-Даби переговоры продвинулись настолько, что уже запущена двусторонняя торговля между странами.

Президент Ильхам Алиев в своем недавнем интервью телеканалу France 24 подчеркнул, что Азербайджан и Армения вступили в период мира: «Больше нет перестрелок, нет жертв, нет раненых. Азербайджан в одностороннем порядке снял ограничения на транзит товаров в Армению. Мы также начали поставки критически важных для Армении нефтепродуктов, что фактически знаменует начало наших торговых отношений. То есть мы видим, что мир уже достигнут».

Сегодня Армения получает жизненно необходимые грузы по наиболее удобному и экономически эффективному маршруту: зерно - прямым транзитом через азербайджанскую территорию, нефтепродукты - непосредственно из Азербайджана. То есть, жесты Баку оказывают прямое и измеримое влияние на экономическую стабильность Армении, открывая ей доступ к критически важным ресурсам и создавая условия для укрепления экономической устойчивости.

Стоит отметить и недавние политические шаги со стороны Баку – передачу Армении группы армянских заключенных, как еще один показатель его приверженности принципам гуманизма и практический результат мирной повестки, а также возвращение ей остававшихся в Карабахском регионе армян.

На этом фоне провокации, направленные против мира, не могут не вызывать недоумения.

В совокупности, все происходящее сегодня в Армении – как заявления властей о завершении эпохи противостояния и о приоритете мирного и процветающего будущего для двух народов, так и активизация реваншистов - лишь подтверждают необходимость внесения принципиальных изменений в конституцию страны. Это должно окончательно исключить любую возможность повторения территориальных претензий к Азербайджану.

Президент Азербайджана ясно обозначил позицию Баку - без изменений в конституцию подписание мирного соглашения не состоится. «Я бы разделил нормализацию отношений и официальное мирное соглашение, потому что нормализация уже происходит. Как я уже сказал, все эти позитивные события указывают на это», - сказал глава государства в интервью France 24.

«Но армянская конституция, которая была принята давно, во времена оккупации Карабаха, содержит ссылку на Декларацию независимости Армении, в которой есть пункт о том, что так называемый «Нагорный Карабах» и Армения должны объединиться. Так что это территориальная претензия к Азербайджану. Наша позиция на протяжении многих лет, с момента окончания Второй Карабахской войны, была предельно ясной. Это должно быть изменено. И, насколько я знаю, Армения планирует провести референдум. И как только это будет сделано, не будет никаких препятствий для официального подписания мирного соглашения. Но я еще раз хотел бы подчеркнуть, что для Азербайджана мир уже достигнут. Процесс нормализации продвигается успешно. И я надеюсь, что как только эти юридические формальности будут завершены, мы достигнем официального мира», - заявил Президент Ильхам Алиев.

Как видно, мир с Азербайджаном фактически становится водоразделом армянской политики: либо возврат к логике конфронтации, за которой стоят в том числе фигуры прежней власти, либо курс на окончательную нормализацию и экономическую разблокировку.

По мере приближения выборов эта линия раскола лишь углубляется, превращая вопрос мира в центральную тему будущей политической кампании и в главный тест на стратегический выбор страны. Решение – за армянским народом.