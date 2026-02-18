Госагентство: Обращения в Тарифный совет по поводу тарифа на воду не было - ОБНОВЛЕНО

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) не обращалось в Тарифный совет по вопросу изменения цены на воду.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространило ADSEA.

Отметим, сегодня в СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что ADSEA направило обращение в Тарифный совет по поводу цены на воду.

17:36

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджанской Республики (ADSEA) обратилась в Тарифный совет в связи с ценами на воду.

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 10 октября 2024 года «Об утверждении Национальной стратегии эффективного использования водных ресурсов», предусматриваются усовершенствование и дифференциация тарифной политики для обеспечения устойчивого управления водными ресурсами, финансовой устойчивости и повышения водной безопасности.

Как сообщили Trend в ADSEA, в Национальной стратегии эффективного управления водными ресурсами одним из приоритетных направлений является дифференциация тарифов с учетом социально-экономической ситуации и инвестиций. Это направлено на создание единой и улучшенной модели управления водным хозяйством, развитие государственно-частного партнерства и более эффективное планирование финансовых ресурсов.

Обновление тарифной политики связано с переходом к интегрированной системе управления водными ресурсами и приведением затрат в соответствие с реальными экономическими принципами. Эта модель направлена на установление тарифов, основанных на реальных эксплуатационных, обслуживающих, технических и инвестиционных расходах.

В плане мероприятий предусмотрено создание и внедрение механизмов дифференциации тарифов на основе международного опыта как отдельного этапа.

Основной целью тарифной политики является не только регулирование цен, но и модернизация системы водного хозяйства в целом, а также создание устойчивой финансовой модели.

В соответствии с Национальной стратегией, дифференциация будет осуществляться с учетом социально-экономических факторов и потребностей в инвестициях, на основе модели затрат с поэтапным переходом и внедрением международных механизмов через пилотные проекты и региональную оценку.

В связи с этим агентство направило соответствующее обращение в государственные органы.