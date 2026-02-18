 Рубио ведёт тайные переговоры с внуком Рауля Кастро о будущем Кубы - СМИ | 1news.az | Новости
Рубио ведёт тайные переговоры с внуком Рауля Кастро о будущем Кубы - СМИ

19:00 - Сегодня
Государственный секретарь США Марко Рубио ведёт тайные переговоры с Раулем Гильермо Родригесом Кастро — внуком бывшего лидера Кубы Рауля Кастро.

Информацию об этом распространило Axios со ссылкой на источники.

Источник охарактеризовал происходящее не как «переговорный процесс», а как «обсуждения относительно будущего».

Он добавил, что диалог между Рубио и Кастро осуществляется не через официальные дипломатические каналы Кубы.

«Нынешний режим на Кубе должен уйти. Такова наша позиция, однако, похоже, что решение по этому вопросу должен принять президент Трамп. Но пока он такого решения не принял», — подчеркнул источник.

