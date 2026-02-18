Вынесен приговор Алтаю Гёюшову

Состоялось судебное заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении Алтая Гёюшова.

Как передает АПА, на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльдара Исмаилова выступил гособвинитель.

Он предложил приговорить Алтая Гёюшова к 7 годам лишения свободы.

После совещания суда был зачитан заочный приговор, согласно которому Гёюшов приговорен к 6 годам лишения свободы.

Алтай Гёюшов привлечён в качестве обвиняемого по статье 281.2 УК (открытые антигосударственные призывы, совершённые повторно или группой лиц по предварительному сговору). Поскольку он скрывается от следствия за пределами Азербайджана, в отношении него объявлен розыск для предъявления обвинения.

Решением Бинагадинского районного суда от 23 февраля этого года в отношении него избрана мера пресечения — заочный арест.

17 сентября содержание обвинения было дополнено и изменено, и в отношении Алтая Гёюшова принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого по статье 281.2 УК.

Сообщается, что 20 апреля 2020 года на платформе YouTube, на канале Düz Danışaq, а также 2 сентября 2024 года и 1 января 2025 года на Facebook-канале Altay Göyüşov он, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил и распространил открытые призывы к применению силы против действующей на законных основаниях власти Азербайджана.