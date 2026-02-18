Азербайджанский художник назначен деканом факультета искусств Сельчукского университета

Азербайджанский художник и архитектор, искусствовед и профессор Ильхам Энвероглу назначен на должность декана факультета искусств Сельчукского университета в Конье (Турция).

Как сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой, его работы, наряду с Азербайджаном, широко представлены и в Турции — они демонстрировались на многочисленных выставках в различных городах страны. В 2006 году Энвероглу стал обладателем первого места на 67-й Государственной выставке живописи и скульптуры, в 2008 году был отмечен на выставке «Дни искусства Kempinski», а в 2010 году удостоен награды на биеннале Balaton–Szalon. Он также состоит в Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО.

Кроме того, распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Ильхам Энвероглу награждён медалью «Терегги».