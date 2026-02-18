Лига чемпионов: «Карабах» забил свой первый гол в матче с «Ньюкаслом» - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

«Карабах» забил первый гол в матче против «Ньюкасл Юнайтед», но команда всё ещё уступает со счётом 1:5.

22:44

Завершен первый тайм матча «Ньюкасл Юнайтед» - «Карабах».

22:32

«Ньюкасл Юнайтед» забивает пятый гол в ворота «Карабаха».

Очередной гол в ворота хозяев был забит со второго пенальти. Отличился Гордон, оформивший покер.

22:24

«Ньюкасл Юнайтед» забил четвёртый гол в ворота «Карабаха».

На 34-й минуте Энтони Гордон забил четвёртый мяч в ворота агдамцев, оформив хет-трик.

22:18

На 32-й минуте Энтони Гордон реализовал пенальти и отправил третий мяч в ворота "Карабаха". Счет стал 0:3.

21:55

Агдамский "Карабах" пропустил второй мяч в первом тайме матча плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла".

На 9-й минуте отличился Малик Тьяу, удвоив преимущество английского клуба. Счет составил 0:2.

21:50

«Ньюкасл» открыл счёт — 0:1.

Английская команда вышла вперед уже на 3-й минуте встречи – отличился Энтони Гордон. На данный момент счет 0:1, идет первый тайм.

21:49

Стартовал матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и английским "Ньюкаслом".

Как сообщает Report, встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Матч обслуживает норвежский рефери ФИФА Эспен Эскос.

20:50

Агдамский клуб «Карабах» встретится с «Ньюкаслом» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Обе команды уже объявили стартовые составы на предстоящую встречу, которая начнётся в 21:45.

«Карабах»: Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Матеус Сильва, Эльвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Джони Монтьель, Леандро Андраде, капитан Абделла Зубир, Камило Дуран.

«Ньюкасл»: Ник Поуп, Малик Тьяу, Дэн Берн, капитан Киран Триппьер, Льюисс Холл, Сандро Тонали, Джо Уиллок, Ник Вольтемаде, Энтони Эланга, Харви Барнс, Энтони Гордон.