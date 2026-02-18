Лига чемпионов: «Карабах» забил свой первый гол в матче с «Ньюкаслом» - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
«Карабах» забил первый гол в матче против «Ньюкасл Юнайтед», но команда всё ещё уступает со счётом 1:5.
22:44
Завершен первый тайм матча «Ньюкасл Юнайтед» - «Карабах».
22:32
«Ньюкасл Юнайтед» забивает пятый гол в ворота «Карабаха».
Очередной гол в ворота хозяев был забит со второго пенальти. Отличился Гордон, оформивший покер.
22:24
«Ньюкасл Юнайтед» забил четвёртый гол в ворота «Карабаха».
На 34-й минуте Энтони Гордон забил четвёртый мяч в ворота агдамцев, оформив хет-трик.
22:18
На 32-й минуте Энтони Гордон реализовал пенальти и отправил третий мяч в ворота "Карабаха". Счет стал 0:3.
21:55
Агдамский "Карабах" пропустил второй мяч в первом тайме матча плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла".
На 9-й минуте отличился Малик Тьяу, удвоив преимущество английского клуба. Счет составил 0:2.
21:50
«Ньюкасл» открыл счёт — 0:1.
Английская команда вышла вперед уже на 3-й минуте встречи – отличился Энтони Гордон. На данный момент счет 0:1, идет первый тайм.
21:49
Стартовал матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и английским "Ньюкаслом".
Как сообщает Report, встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Матч обслуживает норвежский рефери ФИФА Эспен Эскос.
20:50
Агдамский клуб «Карабах» встретится с «Ньюкаслом» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.
Обе команды уже объявили стартовые составы на предстоящую встречу, которая начнётся в 21:45.
«Карабах»: Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Матеус Сильва, Эльвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Джони Монтьель, Леандро Андраде, капитан Абделла Зубир, Камило Дуран.
«Ньюкасл»: Ник Поуп, Малик Тьяу, Дэн Берн, капитан Киран Триппьер, Льюисс Холл, Сандро Тонали, Джо Уиллок, Ник Вольтемаде, Энтони Эланга, Харви Барнс, Энтони Гордон.