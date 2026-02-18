Стало известно о состоянии сотрудника ANAMA, подорвавшегося на мине в Ходжалы - ОБНОВЛЕНО

Лицо 2000 года рождения (мужчина), получившее травмы в результате произошедшего сегодня около 10:30 взрыва мины на территории села Мухтар Ходжалинского района, было госпитализировано в Ханкендинскую городскую центральную больницу.

Об этом сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что для оказания квалифицированной медицинской помощи пациент был эвакуирован в Бардинскую районную центральную больницу.

Ему был поставлен диагноз «осколочные ранения различных частей тела» и оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, его лечение продолжается в соответствующем отделении.

11:50

Сегодня на территории села Мухтар Ходжалинского района произошел минный инцидент. Об этом говорится в сообщении ANAMA.

При выполнении сотрудником Агентства Чобановым Васифом Физули оглу, 2000 года рождения, служебных обязанностей, взорвалась противопехотная мина.

В результате происшествия Чобанов Васиф получил различные травмы левой руки и лица. Он был доставлен центральную больницу района, его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.