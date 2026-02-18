Азербайджанская горнолыжница добилась исторического результата на зимней Олимпиаде

Представляющая Азербайджан на проходящих в Милане-Кортине зимних Олимпийских играх горнолыжница Анастасия Папатома продемонстрировала второй спуск в слаломе.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном олимпийском комитете, на проходящих в лыжном центре «Тофане» в Кортина-д’Ампеццо соревнованиях 18-летняя представительница, стартовав с 59-й позиции среди 64 участников дошла до финиша с результатом 1:07,34 минуты.

Таким образом, А. Папатома по результатам двух попыток с общим временем 2:09,15 минуты заняла на Олимпиаде 51-е место. Ее выступление считается историческим результатом для Азербайджана в соревнованиях по слалому на зимних Играх.

За выступлением нашей спортсменки также наблюдали вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуад Нагиев.

Следует отметить, что Анастасия Папатома, стартовавшая с 92-го места в первом спуске, финишировала со временем 1:01,81 минуты.

Азербайджанскую команду на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине представляли 2 спортсмена. В предыдущие дни Игр член нашей команды Владимир Литвинцев выступал в короткой программе соревнований по фигурному катанию. Спортсмен, получивший от судей 63,63 балла, с таким результатом не смог завоевать право участия в произвольной программе.

Отметим, что XXV Белая Олимпида завершится 22 февраля.