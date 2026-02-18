Стали известны финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам

Объявлены финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мужском турнире Мухаммед Мурадлы в ответной партии победил Реада Самедова и вышел в финал.

Во второй встрече между Шахрияром Мамедъяровым и Айдыном Сулейманлы была зафиксирована ничья. Финалист определится на тай-брейке.

У женщин вторая партия между Ульвией Фаталиевой и Гюльнар Мамедовой завершилась вничью, а Аян Аллахвердиева победила Тюркан Мамедъярову.

Таким образом, в женском финале Ульвия Фаталиева встретится с Аян Аллахвердиевой. Гюльнар Мамедова и Тюркан Мамедъярова будут бороться за «бронзу».