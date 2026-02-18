 Лига чемпионов: «Карабах» в Баку крупно уступил «Ньюкаслу» - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку крупно уступил «Ньюкаслу» - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

First News Media23:42 - 18 / 02 / 2026
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку крупно уступил «Ньюкаслу» - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

«Карабах» провёл первый матч в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Коллектив под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова уступил английскому «Ньюкаслу» со счётом 1:6.

Во встрече, состоявшейся на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, голы в составе гостей забили Энтони Гордон (3, 32 — с пенальти, 34, 45+1 — с пенальти), Малик Тшау (9) и Джейкоб Мёрфи (72).

Единственный мяч агдамского клуба на 55-й минуте записал на свой счёт Эльвин Джафаргулиев.

Ответная игра пройдёт в ночь с 24 на 25 февраля в Англии и начнётся в 00:00 по бакинскому времени.

23:18

В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА «Карабах» — «Ньюкасл» (Англия) гости забили ещё один гол.

На матче, проходившем на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, команда соперника укрепила своё преимущество — 6:1.

На 72-й минуте отличился Джейкоб Мёрфи.

23:01

В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА «Карабах» — «Ньюкасл» агдамцы сумели отыграть один из пропущенных мячей.

На матче, проходящем на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, хозяева поля сократили разрыв в счёте — 1:5.

На 55-й минуте Эльвин Джафаргулиев точно поразил ворота соперника.

22:44

Завершен первый тайм матча «Ньюкасл Юнайтед» - «Карабах».

22:32

«Ньюкасл Юнайтед» забивает пятый гол в ворота «Карабаха».

Очередной гол в ворота хозяев был забит со второго пенальти. Отличился Гордон, оформивший покер.

22:24

«Ньюкасл Юнайтед» забил четвёртый гол в ворота «Карабаха».

На 34-й минуте Энтони Гордон забил четвёртый мяч в ворота агдамцев, оформив хет-трик.

22:18

На 32-й минуте Энтони Гордон реализовал пенальти и отправил третий мяч в ворота "Карабаха". Счет стал 0:3.

21:55

Агдамский "Карабах" пропустил второй мяч в первом тайме матча плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла".

На 9-й минуте отличился Малик Тьяу, удвоив преимущество английского клуба. Счет составил 0:2.

21:50

«Ньюкасл» открыл счёт — 0:1.

Английская команда вышла вперед уже на 3-й минуте встречи – отличился Энтони Гордон. На данный момент счет 0:1, идет первый тайм.

21:49

Стартовал матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и английским "Ньюкаслом".

Как сообщает Report, встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Матч обслуживает норвежский рефери ФИФА Эспен Эскос.

20:50

Агдамский клуб «Карабах» встретится с «Ньюкаслом» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Обе команды уже объявили стартовые составы на предстоящую встречу, которая начнётся в 21:45.

«Карабах»: Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Матеус Сильва, Эльвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Джони Монтьель, Леандро Андраде, капитан Абделла Зубир, Камило Дуран.

«Ньюкасл»: Ник Поуп, Малик Тьяу, Дэн Берн, капитан Киран Триппьер, Льюисс Холл, Сандро Тонали, Джо Уиллок, Ник Вольтемаде, Энтони Эланга, Харви Барнс, Энтони Гордон.

