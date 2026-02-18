Лига чемпионов: «Карабах» в Баку крупно уступил «Ньюкаслу» - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

«Карабах» провёл первый матч в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Коллектив под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова уступил английскому «Ньюкаслу» со счётом 1:6.

Во встрече, состоявшейся на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, голы в составе гостей забили Энтони Гордон (3, 32 — с пенальти, 34, 45+1 — с пенальти), Малик Тшау (9) и Джейкоб Мёрфи (72).

Единственный мяч агдамского клуба на 55-й минуте записал на свой счёт Эльвин Джафаргулиев.

Ответная игра пройдёт в ночь с 24 на 25 февраля в Англии и начнётся в 00:00 по бакинскому времени.

Стартовал матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и английским "Ньюкаслом".

Как сообщает Report, встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Матч обслуживает норвежский рефери ФИФА Эспен Эскос.

Агдамский клуб «Карабах» встретится с «Ньюкаслом» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Обе команды уже объявили стартовые составы на предстоящую встречу, которая начнётся в 21:45.

«Карабах»: Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Матеус Сильва, Эльвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Джони Монтьель, Леандро Андраде, капитан Абделла Зубир, Камило Дуран.

«Ньюкасл»: Ник Поуп, Малик Тьяу, Дэн Берн, капитан Киран Триппьер, Льюисс Холл, Сандро Тонали, Джо Уиллок, Ник Вольтемаде, Энтони Эланга, Харви Барнс, Энтони Гордон.