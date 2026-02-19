 Начался священный месяц Рамазан | 1news.az | Новости
Начался священный месяц Рамазан

First News Media00:22 - Сегодня
В Азербайджане начался священный для мусульман месяц Рамазан.

Первый день месяца Рамазан в этом году приходится на 19 марта по григорианскому календарю.

Совет казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) ранее издал фетву в связи с месяцем Рамазан.

Согласно фетве, в соответствии с графиком Управления мусульман Кавказа, Гядр геджяляри приходятся на 8 и 10 марта, а также на 12 и 16 марта.

Праздник Фитр (Рамазан) в этом году будет отмечаться 20 марта.

Согласно требованиям Ислама, в светлое время суток во время Рамазана нельзя есть, пить, курить и пр. Эти запреты не относятся к детям, больным, беременным женщинам, тем, кто воюет на фронте или находится вдали от дома.

Пост начинается с новолуния в месяц Рамазан и длится 29-30 дней. В Коране предписано: «Ешьте и пейте до рассвета, до того времени, как белая нитка будет отличаться от черной; затем поститесь до ночи».

Отметим, что во время Рамазана, являющегося месяцем милосердия и сострадания, богоугодными являются организация ифтаров, благотворительность, оказание по мере возможности помощи нуждающимся, бездомным, детским домам и пожилым. Чтение Корана, забота о родителях, занятие просвещением и поклонением считаются самыми большими добродеяниями в этом месяце.

Да примет Аллах ваш пост, ваши молитвы и ваши добрые намерения. Пусть этот Рамазан очистит сердца, укрепит веру и наполнит дом светом!

