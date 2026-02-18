 Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характер | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характер

First News Media18:30 - Сегодня
Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характер

Организация Amnesty International 17 февраля выступила с необоснованным заявлением клеветнического характера, касающимся приговора, вынесенного азербайджанским судом в отношении лиц армянского происхождения.

Oб этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

В документе отмечается, что ОЗА неоднократно обращалась в Amnesty International с просьбой о содействии в восстановлении нарушенных прав азербайджанцев, депортированных из Армении:

"Однако организация отвечала весьма абстрактно, уклоняясь от поддержки справедливости. Своим заявлением от 17 февраля Amnesty International вновь продемонстрировала причины такого уклонения. Отказавшись от декларируемых ею благородных ценностей, структура показала, что занимает сторону оккупанта и преступников, совершивших этнические чистки и Ходжалинский геноцид, 34-я годовщина которого исполняется через неделю. Amnesty International подходит к вопросам прав человека, страданий общества и гуманитарных катастроф исключительно через политическую призму. Своей лицемерной позицией организация вносит "вклад" в подрыв доверия к международным институтам в современном мире".

Поделиться:
282

Актуально

Экономика

У BVLGARI большие планы в Азербайджане

Политика

Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характер

Общество

Стало известно о состоянии сотрудника ANAMA, подорвавшегося на мине в Ходжалы - ...

Мнение

Мир или… Кочарян? Что выберет Армения

Политика

Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характер

Захарова об арестованных в Азербайджане 11 гражданах России

Расим Мусабеков: Ждем, когда объявят о создании «Опущенной Армении»

Еврокомиссар Марта Кос планирует посетить Азербайджан

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Президент: Применение ИИ в госучреждениях должно получить широкий размах

Лейла Алиева встретилась в Тиране с премьер-министром Албании Эди Рамой - ФОТО

Уволены три заместителя главы МЧС - СМИ

Участники инициативы «Мост мира» дали пресс-конференцию для армянских СМИ - ВИДЕО

Последние новости

Опасная партия: в Азербайджане выявили российское пальмовое масло с токсичным веществом - ФОТО

Сегодня, 19:45

В Азербайджане похолодает на 4–6 градусов

Сегодня, 19:30

Вынесен приговор Алтаю Гёюшову

Сегодня, 19:15

Рубио ведёт тайные переговоры с внуком Рауля Кастро о будущем Кубы - СМИ

Сегодня, 19:00

Азербайджанская горнолыжница добилась исторического результата на зимней Олимпиаде

Сегодня, 18:45

Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характер

Сегодня, 18:30

Захарова об арестованных в Азербайджане 11 гражданах России

Сегодня, 18:15

Стало известно о состоянии сотрудника ANAMA, подорвавшегося на мине в Ходжалы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:05

Мир или… Кочарян? Что выберет Армения

Сегодня, 17:57

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили народного поэта Наримана Гасанзаде с юбилеем

Сегодня, 17:56

Президент Ильхам Алиев наградил Наримана Гасанзаде

Сегодня, 17:48

Стрельба в Ереване: В больницу доставлены 7 пострадавших – один скончался - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:41

Госагентство водных ресурсов обратилось в Тарифный совет в связи с ценами на воду

Сегодня, 17:36

В Баку из квартиры вынесли золото на 30 тысяч манатов

Сегодня, 17:32

Суд отменил запрет на выезд из страны Сержа Саргсяна

Сегодня, 17:26

СМИ: В Белом доме оценили вероятность военной операции против Ирана в 90%

Сегодня, 17:26

Эрдоган: Европе не построить прочную систему безопасности без Турции

Сегодня, 17:15

В Азербайджане объявлено желтой и оранжевое предупреждение

Сегодня, 17:12

В Армении экс-депутату грозит конфискация имущества

Сегодня, 17:11

В Гёйчае конфликт между мужчинами закончился гибелью одного из них

Сегодня, 17:07
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36