Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характер

Организация Amnesty International 17 февраля выступила с необоснованным заявлением клеветнического характера, касающимся приговора, вынесенного азербайджанским судом в отношении лиц армянского происхождения.

Oб этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

В документе отмечается, что ОЗА неоднократно обращалась в Amnesty International с просьбой о содействии в восстановлении нарушенных прав азербайджанцев, депортированных из Армении:

"Однако организация отвечала весьма абстрактно, уклоняясь от поддержки справедливости. Своим заявлением от 17 февраля Amnesty International вновь продемонстрировала причины такого уклонения. Отказавшись от декларируемых ею благородных ценностей, структура показала, что занимает сторону оккупанта и преступников, совершивших этнические чистки и Ходжалинский геноцид, 34-я годовщина которого исполняется через неделю. Amnesty International подходит к вопросам прав человека, страданий общества и гуманитарных катастроф исключительно через политическую призму. Своей лицемерной позицией организация вносит "вклад" в подрыв доверия к международным институтам в современном мире".