Сегодня стартует плей-офф Лиги чемпионов УЕФА
17-18 февраля состоятся первые четыре матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
В стартовый игровой вечер "Галатасарай" сыграет с "Ювентусом", "Бенфика" - с "Реалом", "Боруссия" (Дортмунд) - с "Аталантой", а "Монако" - с ПСЖ.
Лига чемпионов УЕФА
Плей-офф
17 февраля
21:45 "Галатасарай" - "Ювентус"
18 февраля
00:00 "Бенфика" - "Реал Мадрид"
00:00 "Боруссия Дортмунд" - "Аталанта"
00:00 "Монако" - ПСЖ
Отметим, что время начала всех матчей указано бакинское.
