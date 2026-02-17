Сегодня стартует плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

17-18 февраля состоятся первые четыре матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

В стартовый игровой вечер "Галатасарай" сыграет с "Ювентусом", "Бенфика" - с "Реалом", "Боруссия" (Дортмунд) - с "Аталантой", а "Монако" - с ПСЖ.

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

17 февраля

21:45 "Галатасарай" - "Ювентус"

18 февраля

00:00 "Бенфика" - "Реал Мадрид"

00:00 "Боруссия Дортмунд" - "Аталанта"

00:00 "Монако" - ПСЖ

Отметим, что время начала всех матчей указано бакинское.